شعبة المحاجر تكشف عن 4 حوافز لمصانع الرخام لزيادة الصادرات

























وقال عارف، فى بيان صادر اليوم، الثلاثاء، إن إجمالي الصادرات خلال عام 2020 تحت مظلة المجلس التصديري لمواد البناء بلغ 2125175 طنا بإجمالي 213 مليون دولار تقريبا بتراجع 7% مقارنة بعام 2019.







وأكد رئيس الشعبة، البدء في تحويل قطاع الرخام والجرانيت إلى التحول الرقمي حتى تتمكن من خدمة العاملين بالقطاع وتقديم الخدمات المقدمة من الغرفة إلى منتسبيها.















كشف محمد عارف، رئيس شعبة مستغلي المحاجر والرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تستهدف زيادة الصادرات خلال عام 2021.وحدد عددا من الحوافز للمصانع والشركات المنتجة والمصدرة للرخام لرفع معدلات نمو صادرات القطاع، والتى تضمنت استخراج مستخرجات السجل مجانا لكل مصدر أكثر من مليون دولار لهذا العام، وتقديم برنامج الرعاية الصحية مجانا المقدم من الغرفة لكل من تصل صادراته إلى مليون دولار خلال عام 2021، وتقديم درع الريادة من الشعبة إلى كل مصدر أكثر من مليون دولار لعام 2021، فضلا عن تقديم بوليصة تأمين ضد الحرائق لكل مصدر أكثر من مليون دولار.وحول الدور الاجتماعي للشعبة، قرر رئيس الشعبة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" التي يقودها رئيس الجمهورية بخصومات تصل في بعض المنتجات إلى 25% لصالح الوطن وفي سبيل النهوض بمصر الجديدة.وأشار عارف إلى أنه تم تشكيل لجنة للمعارض المحلية والدولية برئاسة حنان إسماعيل لتكون مهمتها تنشيط المبيعات داخليا وكسر حالة الركود التي يعانيها القطاع، بالإضافة إلى تسويق المنتجات المصرية من الرخام والجرانيت عالميا لزيادة الصادرات المصرية وتوفير عملة صعبة للبلاد.وأضاف أنه سيتم إرسال بعثات تسويقية للدول الأفريقية، خاصة دولة رواندا التي يقع في محيطها ٥ دول أفريقية لديها أسواق كبيرة، وأنه سيتم عمل خصومات لأعضاء الشعبة بنسبة ١٠٪‏ بمعرض البيج 5 ومعرض لسلطنة عمان، وتم الاتفاق على معرض آخر أبريل المقبل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية.