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رياضة

الدوري السعودي.. نقل مواجهات الاتحاد والأهلي من ملعب الجوهرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:21 م
اتحاد جدة
اتحاد جدة
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إسراء أشرف
أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، نقل مواجهات ناديي الاتحاد والأهلي إلى ملعب آخر بسبب أعمال الصيانة في ستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية "الجوهرة المشعة".

وكتب الموقع الرسمي للدوري السعودي عبر تويتر: "نقل مواجهات الاتحاد والأهلي إلى رديف ملعب الجوهرة ومكة المكرمة بسبب الصيانة".

وبهذا القرار ستقام مباريات الاتحاد والأهلي في الجولتين 22 و23، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الوحدة في الجولة 22 والشباب في الجولة 23، بينما يلعب الأهلي أمام ضمك والنصر.
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