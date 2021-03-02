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حوادث

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 12121 شخصا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (12121) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12034) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (87) شخص لم يسددوا الغرامة المقررةدوتحرير (569) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (189) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 1325) أرجيلة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

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