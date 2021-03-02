الداخلية تواصل توجيه القوافل الخدمية والإنسانية للقرى المزمع تطويرها.. صور

واصلت وزارة الداخلية إيفاد قوافل خدمية وإنس ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالى، مُش انية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بالعديد من المحافظات حيث تم إيفاد قافلة بنطاق محافظة الجيزة استهدفت ( منطقة مساكن عثمان بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر ).





وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين – مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجن دين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.



