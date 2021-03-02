غضب في ليفربول بسبب شوقي غريب





وكان غريب قد أعلن في تصريحات تليفزيونية في الأيام السابقة، عن تواجد الثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من الريدز، فإن هناك حالة من الغضب داخل أسوار أنفيلد بشأن هذا الأمر.





وأشارت إلى أن أولمبياد طوكيو، تقام خلال الفترة ما بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس، بالتزامن مع فترة إعداد لليفربول للموسم الجديد، بالإضافة لخوض بعض المباريات في البريميرليج.

تسود حالة من الغضب داخل نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تصريحات شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، بشأن استدعاء الدولي محمد صلاح، نجم الريدز، في أولمبياد طوكيو المقبلة.