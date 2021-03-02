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رياضة

رسميًا.. حمادة صدقي مديرا فنيا لـ الهلال السوداني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:35 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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محمد السعيد
أعلن نادي الهلال السوداني تولي حمادة صدقي تدريب الفريق رسميا، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وكتب نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":  حماده صدقي مديرًا فنيًا للهلال.. فلنرحب بمدربنا الجديد".

ومن المقرر أن يقود حمادة صدقي الهلال أمام شباب بلوزداد، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حسمبا أكد الحساب الرسمي للهلال.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل مازيمبي ثانيا بنقطتين، والهلال ثالثا بـ نقطة وحيدة وشباب بلوزداد رابعا بنفس الرصيد.

كان حمادة صدقي تولى تدريب الهلال السوداني الموسم الماضي، لكنه فسخ تعاقده بعد أيام قليلة من توليه المهمة، بسبب وجود خلافات مع الإدارة السابقة.


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