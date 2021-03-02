متابعة تحرج مي عمر بسبب مسلسل لولو

وظهر مي عمر في الصورة بكواليس مسلس لولو ، وعلقت علي الصور قائلة:" افعل مايجعل روحك سعيدة " .

وهاجمت إحدى المتابعات الفنانة مي عمر بسبب مسلسل لولو قائلة : " لؤلؤ اللي نهايتها ندمتيني اني اتفرجت او فكرت حتي في الموضوع " .

و كشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.





حيث ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".





وتابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة او الإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".