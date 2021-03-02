ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى فتحي يقود تشكيل سموحة أمام الجونة في الدوري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، التشكيل الأساسي لمواجهة الجونة، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

الهاني سليمان - محمد الترهوني - محمود البدري - محمد محسن - أطهر الطاهر - أحمد حمص - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمد كناريا- عبد الكبير الوادي - ديريك نيسيبامبي.

ويأمل سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات بخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، وتحسين مركزه في جدول مسابقة الدوري.

وتعادل سموحة في آخر  3 مباريات في مسابقة الدوري، أمام إنبي 1 - 1، وطلائع الجيش والمصري بنفس النتيجة إيضا.

ويحتل الجونة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز التاسع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كامل العدد.. أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الزمالك

تشكيل المقاولون العرب وسموحة قبل مباراتهما في الدورى الممتاز

مصطفى فتحي يقود تشكيل سموحة أمام إنبي بالدوري

فرج عامر يتابع مواجهة سموحة وإنبي باستاد الإسكندرية

الترهوني يتعرض لإصابة قوية خلال مواجهة سموحة وإنبي

الدوري المصري | شوط أول سلبي بين سموحة وإنبي

ترشيحاتنا

رسميًا.. حمادة صدقي مديرا فنيا لـ الهلال السوداني

لم تذهب للمدرسة .. شابة تحصل على الماجستير بعد شهادة محو الأمية .. شاهد

هل عائد الشهادة البنكية الذي يكفيني بالكاد فيه زكاة؟ .. أمين الإفتاء يكشف الضوابط الشرعية

تداول أسئلة وإجابات امتحاني أحياء وفلسفة 2 ثانوي على السوشيال ميديا

كل دي فوائد .. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفجل في الشتاء

انهيار أسعار الذهب.. أقل مستوى للمعدن النفيس في 8 أشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة أشباح مهجورة.. جولة داخل «أبرد مدينة في أوربا» تصل لـ50 تحت الصفر

نشرة المرأة والصحة.. حقائق مخيفة عن مرض السل وطرق عدوى الرئتين.. والخلايا الجذعية علاج فعال لتساقط الشعر

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد