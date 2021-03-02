مصطفى فتحي يقود تشكيل سموحة أمام الجونة في الدوري





وجاء تشكيل سموحة كالتالي:





الهاني سليمان - محمد الترهوني - محمود البدري - محمد محسن - أطهر الطاهر - أحمد حمص - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمد كناريا- عبد الكبير الوادي - ديريك نيسيبامبي.





و يأمل سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات بخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، وتحسين مركزه في جدول مسابقة الدوري.





وتعادل سموحة في آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري، أمام إنبي 1 - 1، وطلائع الجيش والمصري بنفس النتيجة إيضا.





ويحتل الجونة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز التاسع.

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، التشكيل الأساسي لمواجهة الجونة، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.