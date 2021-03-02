تشغيل وحدة غسيل الكلى بمستشفى كفر شكر المركزي المطور.. صور

أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر شكر المركزي سعة 42 سريرا و 42 ماكينة غسيل كلوي .

وأشار وكيل الوزارة الى أن عدد المرضي المتوقع خدمته بالوحدة 160 مريضا وعدد المرضى الحاليين 106 مرضى على فترتين ويتم دراسة تفعيل خدمة غسيل الكلي للأطفال بعشر ماكينات من الوحده لتقديم أفضل استفادة للمجتمع.





من جانبه أكد الدكتور أحمد سيف مدير المستشفى إلى يدء التشغيل المبدئي علي أربع ماكينات و4 مرضي للتأكد من كفاءة الخدمة بعد سحب عينة المياه والتأكد من سلامة محطة المعالجة ونتيجة مطابقتها للمواصفات الصحية القياسية بالمعامل المركزية.





وأضاف الدكتور نبيل قطب مدير إدارة الكلى بالقليوبية أن وحدة غسيل الكلى تعد من أقسام الرعاية الحرجة، لذا فقد تم تدريب الأطقم الطبية تدريبًا جيدًا ليمتلك المهارات والمعرفة اللازمة أثناء العمل في هذه الوحدة، وتكون لديه الخبرة الكافية في كيفية التعامل والتعايش مع المرضى المصابين بالفشل أو القصور الكلوي منبها إلى أنه من المهم العمل على تدريب الكوادر بالقسم على الأجهزة المستخدمة وكيفية العمل عليها، بالإضافة إلى كيفية استقبال المريض في القسم وماذا يجب القيام به مع المريض قبل وبعد عملية الغسيل.





وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات من بينها مستشفى كفر شكر المركزي يتم العمل على إنشائها وإحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تصل إلى 1.091 مليار جنيه، والتي تشمل مستشفيات قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي وطوخ المركزي.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينة كفر شكر وشبرا الخيمة، استهلها بتفقد مستشفى كفر شكر المركزي، لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي داخل مستشفى كفر شكر المركزي بعد جهود كبيرة بذلت لإتمام فرش المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة وإنهاء كافة المشكلات التي كانت تعوق التشغيل ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء وأخيرًا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى.





ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.