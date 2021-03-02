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محافظات

وكيل صحة القليوبية لـ صدى البلد: تطعيم 860 ألف طفل ضد شلل الأطفال خلال يومين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:51 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية استمرار فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثالث على التوالى لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

وقال وكيل الوزارة فى تصريح خاص لـ صدى البلد،إن الحملة استهدفت حتى الآن تطعيم مايقرب من 860 ألف طفل خلال اليومين الماضيين مؤكدا أن الفرق الطبية تعمل فى جميع الوحدات ومراكز الصحة وأماكن التجمعات والأسواق ومحطات القطار من الساعة 8 صباحا  حتى الساعة 8 مساء للفرق الثابتة والمتحركة حتى 5 مساء.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تطعيم مليون و116 الف و88 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، مضيفا أنه تم  تدريب 2291 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم 353 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 1938 فريق متحرك، من شقة إلى شقة ومن منزل الى منزل مع التشديد على جميع الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد دشن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها والتي ستبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق  28 فبراير وعلي مدار أربعة ايام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي  5 سنوات وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها. 

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.
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