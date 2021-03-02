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محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشبرا الخيمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:38 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك بمركز طبى بهتيم وبهتيم المطور ومركز طبى عثمان وبيجام بشبرا الخيمة.


كما تفقد وكيل الوزارة الوحدات الصحية بأبوالغيط وبهادة بالقناطر الخيرية، حيث قام بالمرور على الفرق الثابتة والمتحركة ومتابعة استراتيجية لعمل الحملة من شقة إلى شقة. 

وقال الدكتور خالد عبد الغنى إن المديرة وفرت المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.

وأوضح أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1116088 طفلا وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم  تدريب 2291 فريقا طبيا للقيام بتنفيذ الحملة منهم ٣٥٣ فريقا ثابتا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و١٩٣٨ فريقا متحركا من شقة إلى شقة ، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد دشن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها والتي ستبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق  28 فبراير وعلي مدار أربعة ايام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي  5 سنوات وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها. 

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.
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