فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة قليوب.. اليوم

أعلنت شركة كهرباء القليوبية انه سوف يتم اليوم الثلاثاء فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بنطاق مدينة قليوب.





جاءت أبرز المناطق المتأثرة بالفصل هى ( بحري السكة الحديد، عزبة عبد الوهاب، الحكر، النقص الزهوي ، مالك الملك) وذلك من الساعة ٩ ص حتى الساعة ١١ ص ومن الساعة ١٢ ظهرآ حتى الساعة ٢ ظهرآ بمنطقة (بحرى السكة الحديد، مربع الحكر، طريق حلابة).





أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه.





وأشارت آمال بركات إلى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة مناشدة المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.





وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قد اعلنت عن انقطاع المياه عن مدينه طوخ وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعه مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل.





أوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.





أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



