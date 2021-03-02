ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة قليوب.. اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:00 ص
التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة كهرباء القليوبية انه سوف يتم اليوم الثلاثاء فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بنطاق مدينة قليوب.

جاءت أبرز المناطق المتأثرة بالفصل هى ( بحري السكة الحديد، عزبة عبد الوهاب، الحكر، النقص الزهوي ، مالك الملك) وذلك من الساعة ٩ ص حتى الساعة ١١ ص ومن الساعة ١٢ ظهرآ حتى الساعة ٢ ظهرآ بمنطقة (بحرى السكة الحديد، مربع الحكر، طريق حلابة).

 أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه.

وأشارت آمال بركات إلى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة مناشدة المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قد اعلنت عن انقطاع المياه عن مدينه طوخ وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعه مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل.

أوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطع الكهرباء عن 5 قرى بالقليوبية 3 ساعات.. تعرف على السبب

السبت القادم.. فصل التيار الكهربائى عن 9 قرى بالقليوبية لأعمال الصيانة

حملة للمرور على الوحدات الخدمية بكفر شكر.. صور

اليوم.. قطع الكهرباء عن 9 قرى بالقليوبية لأعمال الصيانة

اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة بنها

غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة كاملة بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

4 سنوات بلا مأوى.. قصة سبّاحة شهيرة تعيش في المقابر

رد ناري من سفير السعودية بالأمم المتحدة على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي

مع الوداد.. توهج أوناجم في بطولة إفريقيا ورسالة قوية للزمالك

محامي ضحية الفيرمونت يهاجم تقرير هيومان رايتس ووتش بخصوص القضية ويوضح تفاصيل مهمة.. فيديو

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تؤجل طرح برونكو 2021 إلى الصيف القادم لهذا السبب

خطورة جرثومة المعدة.. تسبب السرطان والقرحة اعرف أعراضها وعلاجها

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس