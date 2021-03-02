نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية

تفقد اليوم ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب لجان الامتحانات بكلية التربية للإطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩ وسط تواجد فريق مكافحة العدوي.

رافق سيادته أثناء الجولة ا.د. ماجد ابو العينين عميد الكلية و ا.د.صفاء شحاته وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب و ا. وفاء رفاعي أمين الكلية.





و اشاد ا.د.عبد الفتاح سعود بحرص الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩ و تطبيق التباعد الإجتماعى داخل اللجان والإلتزام بإرتداء الكمامات. والاجراءات التي نفذتها الكلية بالفعل لما فيه راحة الطلاب اثناء تأدية الامتحانات.





ومن جانبه أكد ا.د. ماجد ابو العينين عميد الكلية علي حرص الكلية علي تحقيق اقصي درجات الحماية سواء للطلاب أو المراقبين وذلك بعدة إجراءات منها علي سبيل المثال: قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب و العاملين قبل الدخول والتأكد من التعقيم المستمر للجان والممرات والتأكيد علي تنظيم دخول وخروج الطلاب من المسارات المحددة لذلك.





وافادت ا.د. صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان اليوم بالفرقة الثالثة ٢٢٩١ طالبًا وطالبة والجدير بالذكر ان عدد الطلاب الذين يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية ١٠٥٠٠ طالب وطالبة بواقع عدد ٥١ لجنة يقوم بأعمال الملاحظة ٢٧٥ مراقب يتم توزيعهم علي اللجان طبقا لجدول الامتحان. وأكدت سيادتها علي اهتمام الكلية بان تكون الاختبارات موضوعية والتصحيح موضوعي مما يضمن سهولة التصحيح وحفظ حقوق الطلاب.



