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مرأة

بـ الجلد الأسود .. ميريام فارس بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:12 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة تكشف جمالها.

وتألقت ميريام فارس ، بفستان جذاب وانيق من الجلد باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها واناقتها، كما يتميز بتفصيلة انيقة تكشف جمالها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البني الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات اللافته التي تتناسب مع ظهورها.
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