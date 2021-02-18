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فن

بعد تعرضه لحادث .. ميريام فارس توجه رسالة لـ عمرو أديب

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:56 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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مصطفى كرم

وجهت الفنانة ميريام فارس الدعم للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير بسيارته أدى لنقله للمستشفى.

‏وكتبت ميريام فارس عبر صفحتها بتويتر قائة "ألف الحمدالله على سلامتك وان شاء الله تقوم بالسلامه وترجع تنور الشاشة ".


وكان قد كشف الإعلامي شريف عامر، عن الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب، قائلًا: "أديب يعاني من آلام شديدة؛ نتيجة قوة صدمة الحادث الذي تعرض له"، مؤكدًا أنه تلقى الرعاية المطلوبة أمس وخرج من المستشفى بسلامة.


وأضاف "عامر"، خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن أديب يخضع لتقييم يومي؛ لأنه يخرج على الهواء لعدد كبير من السنوات، إضافةً إلى أنه شخصية مؤثرة ومهمة في مجاله.


واستنكر الإعلامي شريف عامر، حملات الشماتة فيه من القنوات المعادية، معربًا عن أمنياته بشفاء الإعلامي عمرو أديب وعودته سريعًا إلى الشاشة مرة أخرى ورواية الحكايات بأسلوبه، معلقا "ما نتأكد منه مع قوة التأثير والوجود الاهتمام والكلام سلبًا وإيجابًا".


ونوه إلى أن الإعلامي عمرو أديب اسم مهم ومؤثر وناجح، متمنيا عودته بالسلامة على المستوى الشخصي والمهني.

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