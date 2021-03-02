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محافظات

إطلاق خدمات المراكز التكنولوجية على بوابة الخدمات الحكومية في الفيوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:33 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إطلاق الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية على بوابة الخدمات الحكومية مؤكدًا أن مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتحقيق الشفافية في التعامل، وتقديم خدمات أفضل وأسرع وأدق في وقت قياسي دون روتين أو عراقيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لمتابعة آليات تطوير مشروع المراكز التكنولوجية، والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد سامي مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ورؤساء مجالس المدن، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالمحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية بالمراكز. 

خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لشرح من مدير مشروع  تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، حول آليات عمل المراكز التكنولوجية المطورة، والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم عرض أخر مستجدات منظومة التحول الرقمي وما تم إنجازه من أعمال، فضلًا عن آليات تطوير دورة العمل بالمنظومة والموقف التراكمي للخدمات، ومؤشرات الأداء. 

ووجه المحافظ، رؤساء المدن، باعتماد إيصال السداد المميكن، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء التعامل بإيصال 33 بعد التنسيق مع وزارة المالية، وكذلك عدم إعتماد أي نموذج تصالح على مخالفات البناء غير مسجل على المنظومة، وتفعيل دور مجموعات عمل الإشراف والمتابعة بالمراكز التكنولوجية بكل مركز، موجهًا مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية، بتنظيم دورة تدريبية لرؤساء المدن ومجموعات الإشراف والمتابعة بالمحافظة، على آليات عمل المراكز التكنولوجية، بهدف تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي، وتفعيل الدورة الرقابية للمنظومة، ومراجعة مؤشرات الأداء، وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

فيما أشار مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، أن الهدف من تطوير المراكز التكنولوجية، هو تسهيل الحصول على الخدمات إليكترونيًا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يسهم في تحقيق رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد، لافتًا إلى أنه سيتم إمداد محافظة الفيوم بسيارة خدمات متنقلة لتقديم الخدمات الإليكترونية للمواطنين.

لينك الخدمات الحكومية الموحدة: 
https://lgs.gov.eg/#/home



تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مركز تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، وذلك بمقر المركز الطبي الحضري بكيمان فارس بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم. 

استمع محافظ الفيوم  لشرح من وكيل وزارة الصحة، حول آلية تسجيل بيانات المواطنين، والفئات المستهدفة كمرحلة أولى.

وأوضح وكيل الوزارة أن المركز تم تجهيزه لاستقبال المواطنين الذين يتعذر عليهم تسجيل بياناتهم عبر تطبيق الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذا المركز بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية الحضرية، كمرحلة لاحقة، بهدف التيسير على المواطنين.


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