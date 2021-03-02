حب من أول نظرة.. قصة يوسف إدريس ورجاء الرفاعي.. تركت خطيبها من أجل سيد القصة.. وتزوجا في 17 يومًا

وقالت رجاء الرفاعي زوجة يوسف إدريس التي توفيت أول أمس، في حوارات صحفية: "كان بيننا حب من أول نظرة، عندما كنا فى زيارة لشقيقتى الكبرى، وكان يوسف إدريس جار زوجها، فشاهدنى مرة، ودون أن نتحدث سويا، وبعدها طرق باب زوج شقيقتى، وسأله عنى فقال له "ريح نفسك دى مخطوبة"، إلى أن أرسل لى خطاب يشرح فيه إعجابه الشديد بى من أول نظرة، وعندما علمت والدتى بما حدث، تحدثت معى، فخلعت على الفور الدبلة وقررت الارتباط به لأنى أعجبت به أيضا من أول نظرة، وتزوجنا فى 20 يوم، وكانت أسرع قصة حب وزواج فى ذلك الوقت".