فى ليلة تألق المعارين من الزمالك.. سموحة ينتزع تعادلا قاتلا من الجونة 2-2.. فيديو

حسم التعادل 2 - 2، مباراة الجونة وسموحة، التي جمعتهما على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.





افتتح سموحة التسجيل عن طريق مصطفى فتحي المعار من نادي الزمالك، من كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة على يسار حارس الجونة، في الدقيقة 11.





وفي الدقيقة 33، تمكن الجونة من إدارك التعادل من ركلة جزاء سدد بنجاح عمر السعيد المعار من الزمالك.





وحصل الجونة على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 54، نجح عمر السعيد في تحوليها إلى هدف





وفي الدقيقة 91، تمكن مصطفى فتحي من تسجيل هدف التعادل لسموحة من ركلة جزاء ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.









وبدأ الجونة المبارة بالتشكيل التالي:





أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - زياد الجيوشي - جونثان - العربي بدر- أكا - نور السيد - عموري - محمود شبراوي - مبوبو - عمر السعيد.









بينما بدأ سموحة اللقاء بالتشكيل الآتي:





الهاني سليمان - محمد الترهوني - محمود البدري - محمد محسن - أطهر الطاهر - أحمد حمص - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمد كناريا- عبد الكبير الوادي - ديريك نيسيبامبي.



