الشوربجى يبحث الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحفية لمواجهة كورونا في الفترة القادمة

عقد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا لبحث الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحفية لمواجهة كورونا في الفترة القادمة: وذلك لضمان سلامة الصحفيين خلال إجراءات انتخابات النقابة وشارك في الاجتماع:





ضياء رشوان نقيب الصحفيين وخالد ميري وكيل النقابة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة.





وحضر من المؤسسات الصحفية عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية وأحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف حيث تم الاتفاق على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزملاء:



