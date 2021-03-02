ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الشوربجى يبحث الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحفية لمواجهة كورونا في الفترة القادمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا لبحث الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحفية لمواجهة كورونا في الفترة القادمة: وذلك لضمان سلامة الصحفيين خلال إجراءات انتخابات النقابة وشارك في الاجتماع:

ضياء رشوان نقيب الصحفيين وخالد ميري وكيل النقابة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة.

وحضر من المؤسسات الصحفية عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية وأحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف حيث تم الاتفاق على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزملاء:

ويتولى الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبد العزيز عضوي الهيئة متابعة الإجراءات وعلى هامش اللقاء أكد النقيب ورئيسا تحرير الجمهورية وروزاليوسف تجاوز أي خلافات سابقة حفاظًا على مصالح المهنة والصحفيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور

لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب