حملة لرصد المتخلفين عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية

أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، قيام فرق طبية متخصصة باجراء جولات ميدانية للمناطق النائية والبعيدة بالمراكز والقري والنجوع، علي مستوي المحافظة، بعد إنتهاء فترة التطعيم الرسمية، للتأكد من حصول جميع الاطفال المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال علي التطعيم ، ورصد المتخلفين لتطعيمهم.

واكد حطب، في تصريحات خاصة، حققت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال، 75% من اجمالى المستهدف من الاطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات،





وكانت قد انطلقت فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال برعاية وزارة الصحة من عمر يوم حتى خمس سنوات للاطفال المصريين والغير مصريين يوم الآحد الماضي ولمدة اربع ايام.

وشهد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، انطلاق فاعليات الحملة القومية من مركز طب الاسرة السلام.

وأعلن الدكتور علي حطب، إنطلاق الحملة القومية بمحافظة الإسماعيلية، بفرق ثابتة فى المراكز الطبية ووحدات طب الاسرة ومكاتب الصحة وفرق متنقلة من شقة الى شقة ومن منزل الى منزل بداية من يوم الاحد ولمدة اربع أيام من الثامنه صباحا وحتى الثامنه مساءا يوميا، لمدة اربعة ايام.

من جانبها، أكدت الدكتورة نسرين يوسف مدير الطب الوقائى أن الطعم آمن ولا يوجد اثار جانبية للتطعيم، وان إجمالي المستهدف من الاطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات 231.433 الف طفل.

يشار إلي عمل الفرق الصحية من الآطباء والتمريض والمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات وفرق الاعلام التوعوى الصحي، بصحة الإسماعيلية، يوميا من الثامنة صباحا الى الثامنه مساءا، بكل جهد واتقان، من أجل الوصول لكل الاطفال المستهدفين للحصول علي التطعيم فى كل مكان خاصة الاماكن الحدودية والعشوائية والمناطق الريفية واماكن سكن البدو الرحل والتى يصعب الوصول اليها لتغطية المستهدف من التطعيمات والوصول لكل طفل فى كل مكان باعتبار الحملة هدف قومي.



