حملة لرصد المتخلفين عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية

أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، قيام فرق طبية متخصصة باجراء جولات ميدانية للمناطق النائية والبعيدة بالمراكز والقري والنجوع، علي مستوي المحافظة، بعد إنتهاء فترة التطعيم الرسمية، للتأكد من حصول جميع الاطفال المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال علي التطعيم ، ورصد المتخلفين لتطعيمهم.
واكد حطب، في تصريحات خاصة، حققت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال، 75% من اجمالى المستهدف من الاطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات،
وكانت قد انطلقت فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال برعاية وزارة الصحة من عمر يوم حتى خمس سنوات للاطفال المصريين والغير مصريين يوم الآحد الماضي ولمدة اربع ايام.
وشهد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، انطلاق فاعليات الحملة القومية من مركز طب الاسرة السلام.
وأعلن الدكتور علي حطب، إنطلاق الحملة القومية بمحافظة الإسماعيلية، بفرق ثابتة فى المراكز الطبية ووحدات طب الاسرة ومكاتب الصحة وفرق متنقلة من شقة الى شقة ومن منزل الى منزل بداية من يوم الاحد ولمدة اربع أيام من الثامنه صباحا وحتى الثامنه مساءا يوميا، لمدة اربعة ايام.
من جانبها، أكدت الدكتورة نسرين يوسف مدير الطب الوقائى أن الطعم آمن ولا يوجد اثار جانبية للتطعيم، وان إجمالي المستهدف من الاطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات 231.433 الف طفل.
يشار إلي عمل الفرق الصحية من الآطباء والتمريض والمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات وفرق الاعلام التوعوى الصحي، بصحة الإسماعيلية، يوميا من الثامنة صباحا الى الثامنه مساءا، بكل جهد واتقان، من أجل الوصول لكل الاطفال المستهدفين للحصول علي التطعيم فى كل مكان خاصة الاماكن الحدودية والعشوائية والمناطق الريفية واماكن سكن البدو الرحل والتى يصعب الوصول اليها لتغطية المستهدف من التطعيمات والوصول لكل طفل فى كل مكان باعتبار الحملة هدف قومي.
حرصت الفرق الطبية المتحركة بصحة الإسماعيلية، على إجراء جولات مكوكية، بالقرى والمراكز والنجوع، والأماكن البعيدة عن التغطية الطبية، للوصول للأطفال المستحقين والمستهدفين في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تشهدها المحافظات، بداية من أمس الأحد، وعلى مدار 4 أيام.
واستوقف المشاركون في الفرق الطبية، الأطفال والأهالي، بالشوارع، كما طرقوا ابواب الوحدات السكنية، بحثا عن المستحقين.
وفي مركز ومدينة ابو صوير بمحافظة الإسماعيلية، استوقفت احدي الفرق الطبية، طفلا كان برفقة والده، علي ظهر "حمار"، للتنقل بين الشوارع، وقامتبتطعيمه، وذلك في اطار التسهيلات التي تمنحها وزارة الصحة للوصول الي جميع الاطفال المستحقين علي مستوي الجمهورية.
وأشار حطب، إلى حرص وزارة الصحة، علي تنظيم حملات وقائية ضد مرض شلل الاطفال، بالطعم احادي التكافؤ نمط 2، لاستمرار المحافظة علي خلو مصر من المرض، ولمواجهة إحتمال وفادة الفيروس البري للمرض، والذي لا يزال ساريا في بعض البلدان، وذلك عن طريق رفع مناعة الاطفال ضد المرض.
وأضاف حطب، أنه يتم التطعيم في الريف والمدن بفرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات، واخري متحركة من شقة لشقة، لافتا الي مواعيد عمل الفرق المتحركة من 8 صباحا وحتي 5 عصرا، والفرق الثابتة من 8 صباحا وحتي 8 مساء.