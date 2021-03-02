التحالف العربي يعترض هجوما جويا على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.





وقال التحالف العربي في بيان، إن محاولات ميليشيا الحوثي على المدنيين متعمدة وتمثل جرائم حرب، مضيفًا: "نتخذ الإجراءات لحماية المدنيين من هجمات الحوثي بما يتوافق مع القانون الإنساني".





وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على القياديين، الحوثي منصور السعدي وأحمد الحمزي، في مليشيات الحوثي الإرهابية، على خلفية الهجمات الحوثية الأخيرة على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.





وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن "الحرس الثوري الإيراني يدرب ويوجه مليشيات الحوثي لمهاجمة السعودية وتهديد جوار اليمن"، مضيفًا أن "النظام الإيراني يؤجج الصراع في اليمن من خلال تقديم مساعدات مالية وأسلحة لمليشيات الحوثي".