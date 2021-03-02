تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

أعلن الأرجنتيني "رودلفو أروابارينا"، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله لمواجهة المصري في اللقاء المؤجل من الجولة ١٣ للدوري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي





خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق





خط الهجوم: دييجو رولان





ويتواجد على مقاعد البدلاء:





جون أنطوي - أحمد الشناوي - طارق طه - محمود وادي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر