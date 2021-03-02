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حوادث

ضبط منظومة لتوزيع الإنترنت بشكل غير شرعي بالبساتين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:33 م
توزيع الانترنت
توزيع الانترنت
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .


أكدت تحريات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة للتوريدات كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين ، ومقيم بذات العنوان) بإتخاذه الشركة ملكه مكانًا لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشركة مقابل اشتراك نقدى شهرى.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وعثر بداخلها على (2 جهاز لاب توب محمل عليهما منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين – أجهزة وحدة معالجة مركزية يستخدم كسيرفر عمومى لتشغيل منظومة الإنترنت – 5 أجهزة مختلفة الأحجام تستخدم فى تشغيل الإنترنت – 30 جهاز أكسيس بوينت يستخدم لإستقبال إشارة الإنترنت – 22 جهاز راوتر لاستقبال وتوزيع خدمة الواى فاى – 80 جهاز سويتش يستخدم للتوزيع على المشتركين – 2 هاتف محمول لاستقبال مكالمات المشتركين– وحدة استقبال لاستقبال إشارة الإنترنت – عدد 4 أجهزة لتحسين جودة الإشارة – عدد 3 أطباق هوائية لإرسال إشارة للمشتركين – عدد 4 علب بلاستيكية تحوى سويتشات مزودة بأسلاك وكابلات كهربائية) ، وبمواجهته اعترف بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة .


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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