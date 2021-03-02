خبير مصري يحذر: السودان على وشك كارثة بسبب سد النهضة

قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، إن العام المائي يبدأ في السودان أول يوليو، وحدثت مشكلات العام الماضي بسبب سد النهضة، موضحا أن مصر لم تشعر بالأزمة بسبب أن الفيضان كان كبيرًا.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن إصرار إثيوبيا على استكمال سد النهضة على هذا النحو قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في مصر والسودان؛ لافتا إلى أن أمان سد النهضة ليس قويًا مما يجعل السودان مهددًا بكارثة حقيقية.





وطالب «بحل مشكلة السد قبل العام المائي القادم حتى لا يتعقد الأمر أكثر من ذلك»، مشيرا إلى أن البيان الخارج من السودان ومصر واضح، ولابد من إيجاد اتفاق قانوني ملزم.





وتابع «على إثيوبيا أن تفهم أن الأمن السوداني المصري واحد، وما يشكل خطورة على دولة يمثل أيضا على شقيقتها، وإثيوبيا لا تعي كل ذلك».





وحذر إثيوبيا، قائلًا «كما يقول المصريين اللي بيشيل ابرة مخرومة بتخر على دماغه».





حذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، من وجود خطر على العرب، في حال تنفيذ إثيوبيا إعلانها بملء سد النهضة، خلال العام الجاري.





وأضافت وزيرة الخارجية السودانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن إعلان إثيوبيا ملء السد هذا العام، مع عدم الرغبة في العمل المشترك سيؤدي إلى خطر كبير على أمن السودان.





وقالت مريم الصادق المهدي: تفهمنا الوضع الإثيوبي في بداية الأزمة، ولكن ما يتم حاليا يهدد سلامة الشعوب ، ويؤدي لمنحى سيئ".