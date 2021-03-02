ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الخارجية القطري يصل القاهرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:38 م
الشيخ محمد بن عبد
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
Advertisements
نورهان خفاجي
وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، قادما من الدوحة فى زيارة لمصر تستغرق يومين، للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية. 

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وصل على متن طائرة خاصة قادما من الدوحة، بعد ساعات من وصول سلطان المريخى، وزير الشئون الخارجية القطرى لمصر، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار. 

يذكر أن مقر الأمانة العامة للجامعة العربية شهد أمس الإثنين فعاليات اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته الـ 155 وذلك للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده غدا الأربعاء. 

ويستمر الاجتماع على مدى يومين، وتقوم مصر في بداية الاجتماع ويمثلها السفير" محمد أبو الخير" مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية بتسليم رئاسة الاجتماع إلى قطر والتي يمثلها السفير" إبراهيم السهلاوي "مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر