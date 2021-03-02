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اقتصاد

انخفاض سعر الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:51 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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هاجر رزق
ننشر اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-3-2021 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري، بحيث انخفض الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الفرنك السويسري، والين الياباني بمقدار يتراوح بين 2 و7 قروش بينما استقرت أسعار الكورونا السويدية. 

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض قدره حوالي  2 قرش، و15.74 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض نحو 2 قرش. 

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سجل سعر اليورو في ختام التعاملات 18.76 جنيه للشراء مقابل 18.81 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض نحو 5 قروش، كما سجل 18.97 جنيه للبيع مقابل 18.99 جنيه في المستهل بانخفاض نحو 2 قرش.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني 21.68 جنيه للشراء في ختام التعاملات مقابل 21.71 جنيه في المستهل بفارق نحو 3 قروش، كما سجل 21.93 جنيه للبيع مقابل 21.95 جنيه في المستهل بفارق نحو 2 قرش. 

وسجل الفرنك السويسرى 17.01جنيه للشراء مقابل 17.08 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض قدره 7 قروش، 17.22 جنيه للبيع مقابل
 17.24 جنيه في المستهل بفارق 2 قرش. 

فيما استقرت اسعار الكورنا السويدية عند 1.85 جنيه للشراء  و1.87 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني  14.62 جنيه للشراء مقابل 14.64 جنيه في المستهل بفارق بلغ نحو 2قرش، و 14.75 جنيه للبيع مقابل 14.77جنيه في المستهل بانخفاض نحو 2 قرش.
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