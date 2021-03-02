محافظ بني سويف يلتقي مسئولي قطاع الطب الوقائي

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفدا من وزارة الصحة، والذي ضم الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور عصام عثمان مدير البرنامج الموسع للتطعيمات، والدكتور مجدي شرف ممثل منظمة الصحة العالمية"مكتب مصر"، وفي حضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان،والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة.
وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع وفد وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بعض الموضوعات والملفات الخاصة بقطاع الصحة،حيث تم استعراض الجهود التي تنفذها المحافظة في مجال مجابهة تداعيات انتشار فيروس الكورونا وخطة المديرية التي ينفذها الطب الوقائي في هذا المجال،بالإضافة إلى متابعة مستجدات سير العمل في الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت الأحد الماضى وتختتم غدا الأربعاء .
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محافظ بني سويف يُكرًم 90 من العاملين بالإدارة المحلية بعد اجتيازهم دورة الموظف المبدع المحترف.. شاهد
كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددا من العاملين بالإدارة المحلية ،بعد اجتيازهم الدورة التدريبية "الموظف المبدع المحترف" التي نظمتها المحافظة خلال الفترة الماضية،وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ ، ومحمد جبر معاون المحافظ، وأعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات التدريبية.
وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير والبالغ عددهم 90 متدربا ممن تم تدريبهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات مثل:القانون،الإدارة، الأمن القومي،التواصل الفعال ،مكافحة الفساد،الاقتصاد ،والمساءلة الاجتماعية،وإدارة الأزمات،حيث تم تدريبهم على 3 مراحل بواقع 30 فردا في الدورة الواحدة ، والتي عقدت خلال شهور : يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2020.
وقدم المحافظ التهنئة للمكرمين ، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية ،في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة،وبما يتوافق ويتسق مع جهود الدولة، خاصة مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية في هذا المجال.