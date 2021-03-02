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برلمان

ضياء رشوان: 1500 مراسل أجنبي في مصر يمارسون العمل بحرية كاملة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:08 م
رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
استعرض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان دور الهيئة في تنمية وعي المواطن ومشاركته الفعالة في بناء مجتمعه في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين وأعضاء اللجنة.

وقال ضياء إن الهيئة تعد جهاز العلاقات العامة للدولة فهي مركز للدراسات السياسية والإعلامية وبنك للمعلومات ودار نشر كبرى للثقافة والفكر.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتوفير التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب من خلال المـركـز الصحفي للمراسلين الأجانب بإدارته وفروعه المختلفـة بمصر، كاشفا أنه يوجد 1500 مراسل أجنبى في مصر يمارسون دورهم الإعلامي والصحفي بحرية كاملة ولديهم تصاريح بذلك.

ونوه بأن كل بلدان العالم تعطي تصاريح لممارسة العمل الإعلامي ومصر من بينهم، 

وأكد أن كل مراسل لديه الحرية الكافية للتنقل والقيام بعمله دون أن يعترضه أحد طالما يتمتع بالتصاريح التي تصدرها الهيئة.

ونوه إلى أن الهيئة تقوم بالإشراف علــى عمل المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين و تقـديم كـافـة التسهيلات الإعلاميـة المـمكنـة، بمـا يـسـعـد المراسلين علـى تحقيـق النجاح لرسالتهم الإعلامية وبما يعود على مصر بمردود إعلامي إيجابي.

وأردف أن الهيئة تقدم صورة مصر إلى الرأي العام العالمي ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم وشرح سياسة مصر إلى شعوب العالم، عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية في العديد من العواصم والمدن الكبرى.

وكشف ضياء أن الهيئة تقوم بدور محوري فى مواجهة كل ما يتم بثه شائعات وأكاذيب من الإعلام المعادى لمصر وفضح هذه الأكاذيب، إضافة إلى دور الهيئة فى دعم ومساندة الدولة المصرية فيما تقوم به من إنجازات ومشروعات قومية كبرى تنفذها مصر فى جميع أنحاء البلاد

وأكدت رئيس اللجنة النائبة درية شرف الدين أن الهيئة العامة للاستعلامات تقوم بدور وطني كبير، مشددة على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاح عملها.

وأوصت بضرورة استمرار التواصل ما بين الهيئة واللجنة وتقديم كل الدعم من أجل أن تحقق الهيئةأهدافها في التصدي للمؤامرات التي تتعرض لها الدولة.

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