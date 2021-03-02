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نشأت الديهي: تباطؤ أمريكي غير مبرر فى مفاوضات سد النهضة .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:39 م
الديهي
الديهي
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إبراهيم القادري
قال نشأت الديهي، إن هناك تباطؤا أمريكيا غير مبرر فى مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أن مفاوضات أمريكا بخصوص سد النهضة ليس لها علاقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية أو بتغير الرؤساء.

وأضاف الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع علي قناه " تن " :  ما تقوم به الولايات المتحدة في قضية سد النهضة يدل علي عدم نزاهة الوساطة في حل  القضية  مؤكدا أن مصر لها حق في سد النهضة وفقا للقانون الدولي وقانون الأنهار العابرة للحدود، لافتا إلى أن مصر لها حق تاريخي في حصة من مياه السد .

وأوضح الديهي : محاولة التكاسل الغربي والأمريكي تتم للضغط علي مصر والسودان، مؤكدا أنه لن يفيد أى ضغط على مصر للتنازل عن حصتها وحقها من مياه النيل والقضة تتعلق بحياة المواطنين وليسه قضية ترفيهية .
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