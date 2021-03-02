نشأت الديهي: تباطؤ أمريكي غير مبرر فى مفاوضات سد النهضة .. فيديو

قال نشأت الديهي، إن هناك تباطؤا أمريكيا غير مبرر فى مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أن مفاوضات أمريكا بخصوص سد النهضة ليس لها علاقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية أو بتغير الرؤساء.





وأضاف الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع علي قناه " تن " : ما تقوم به الولايات المتحدة في قضية سد النهضة يدل علي عدم نزاهة الوساطة في حل القضية مؤكدا أن مصر لها حق في سد النهضة وفقا لل قانون الدولي و قانون الأنهار العابرة للحدود، لافتا إلى أن مصر لها حق تاريخي في حصة من مياه السد .



