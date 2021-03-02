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الأرصاد: مفيش مفاجآت في طقس الغد ونحذر من هذا الأمر.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:41 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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هاني حسين
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء ومعدلات درجات حرارة طبيعية في فصل الشتاء.

وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "مفيش مفاجآت في الطقس غدا، وسوف نشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة  بحوالي درجتين".

وتابع محمود شاهين "من المتوقع  سقوط أمطار متوسطة على كل السواحل الشمالية غدا، الأربعاء، والتقلبات الجوية واردة في الفترة المقبلة بشكل كبير لأننا مقبلون على نهاية الشتاء".

وأكد محمود شاهين "فصل الربيع يبدأ 21 مارس وهو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ونشهد خلاله تقلبات كثيرة في الأحوال الجوية".

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد والرياح على معظم الأنحاء من معتدلة إلى نشطة، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.

وقال الخبراء إن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من "السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش" على فترات متقطعة "70 % تقريبا"، و أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية" على فترات متقطعة "60% تقريبا"، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة "30 % تقريبا".

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

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