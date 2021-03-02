الدينار يرتفع في ختام التعاملات.. أسعار صرف العملات العربية اليوم

ننشر أسعار صرف العملات العربية اليوم، الثلاثاء، 2 - 3 - 2021، مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات، وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري، بحيث تباينت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.





وسجل سعر الدينار الكويتي 48.89 جنيه للشراء مقابل 48.95 جنيه في مستهل التعاملات بفارق بلغ نحو 6 قروش، وسجل 52.08 جنيه للبيع مقابل 51.14 جنيه في مستهل التعاملات بارتفاع نحو 94 قرشًا.





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وبلغ سعر صرف الريال السعودى 4.13 جنيه للشراء مقابل 4.11 جنيه في المستهل بارتفاع بلغ حوالي 2 قروش، واستقر سعر البيع عند 4.20 جنيه تقريبا، واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 4.24جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحريني إلى نحو 40.41 جنيه للشراء مقابل 40.46 جنيه في مستهل التعاملات بفارق بلغ نحو 5 قروش، وسجل 41.75 جنيه للبيع مقابل 41.80 جنيه في المستهل بفارق يقدر بنحو 5 قروش.





وبلغ سعر صرف الدينار الأردني 21.75 جنيه للشراء مقابل21.78جنيه في المستهل بفارق بلغ نحو 3 قروش، كما سجل 22.23 جنيه للبيع مقابل 22.25 جنيه في المستهل بفارق بلغ نحو 2 قروش.





وسجل الريال العماني نحو 39.70 جنيه للشراء مقابل 39.74 للشراء في المستهل بانخفاض حوالي 4 قروش، وسجل 40.89 جنيه للبيع مقابل 40.83 جنيه في المستهل بارتفاع بلغ نحو 6 قروش، واستقر الريال القطرى عند 4.01 جنيه للشراء وسجل 4.32 جنيه للبيع مقابل 4.30 جنيه في المستهل بارتفاع نحو 2 قرش.