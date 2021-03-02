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محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنمية قرى الريف المصرى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:59 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب

شدد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، على المسئولين بالوحدات المحلية والقطاعات المختلفة، بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنفيذ المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى داخل المحافظة، وتسليمها للمنطقة الجنوبية العسكرية غدًا بحد أقصى.


جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة الخطة النهائية لتنفيذ المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور العميد ياسر وحيد، رئيس أشغال المنطقة الجنوبية العسكرية، والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز التى يستهدفها المشروع.


أوضح الداودى، أنه تم مراجعة خطة المشروعات الخدمية المزمع تنفيذها بالمحافظة من خلال المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى.


أكد الداودي، أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى القرى الأم وتوابعها من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاعات" مياه الشرب والصرف الصحى– الكهرباء– الصحة– التربية والتعليم– الغاز الطبيعى– الطرق"، وأنه سوف يتم إنشاء مجمعات لتقديم الخدمات ذات تصميم موحد تشمل العديد من المؤسسات الخدمية. 


جدير بالذكر أن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى يعد الأول من نوعه الذى تتبناه الدولة بإستثمارات تصل إلى ٥١٥ مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى تطوير وتنمية 1500 قرية في ٥١ مركزا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى منها 5 مراكز بمحافظة قنا هى"أبوتشت – فرشوط – دشنا– الوقف– قوص" وسوف يتم تنفيذ مشروعات خدمية فى جميع القرى الأم وتوابعها بهذه المراكز بإجمالى استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.3 مليون مواطن.

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محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنمية قرى الريف المصرى
محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنمية قرى الريف المصرى
محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنمية قرى الريف المصرى
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