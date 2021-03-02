أمير توفيق يفجر مفاجأة عن احتراف 3 ناشئين بالأهلي في بولندا والتشيك

أكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن هناك مشروع تمت الموافقة من قبل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء وبعد دراسة مطولة مع قطاع الناشئين بقيادة خالد بيبو وبروكيتش المدير الفني للقطاع.





وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الإعلامي أسامة حسني لقناة الأهلي إنه في شهر يناير الماضي كان هناك ثلاث لاعبين سيخرجون للعب في أندية ببولندا والتشيك لمنحهم خبرات خارجية.







وأضاف أن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا تسبب في تاخير الأمر ولم يتم وسوف يتم تأجيله الي فترة الإنتقالات الصيفية.







وأوضح أن تلك الأندية حددت مراكز بعينها ورشحنا لهم لاعبين من قطاع الناشئين وارلنا لهم فيديوهات ووافقوا عليها ولكن تم تأجيل الأمر للصيف المقبل.