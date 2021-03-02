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أخبار العالم

احتجاجات غاضبة في لبنان بعد وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:32 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
اندلعت احتجاجات غاضبة في شوارع المدن اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بعد انهيار غير مسبوقة في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وبحسب شبكة "إل.بي.سي.آي" اللبنانية، فإن محتجين قاموا بقطع عدة طرقات بالإطارات المشتعلة في عدة مناطق بالعاصمة بيروت، وذلك بعدما لامس سعر صرف الدولار عتبة 10 آلاف ليرة لبنانية للمرة الأولى.

وأفاد موقع التنظيم المروري التابع لقوى الأمن الداخلي، أن عددا من الشبان قطعوا عدة طرق داخل العاصمة بيروت، يتركز معظمها على مداخل الضاحية الجنوبية.

وأغلق المحتجون المحتجون ساحة النور في طرابلس (شمال)، وطرقات رئيسة، بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

كما أغلق المحتجون تقاطع تعلبايا في البقاع (شرق) بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار.

وبحسب التنظيم المروري، عملت دوريات من قوى الأمن الداخلي على تحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية.

وفي مرجعيون (جنوب)، قطع شبان الطريق العام لبعض الوقت.

وهبطت العملة اللبنانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، الثلاثاء، لتلامس للمرة الأولى حاجز 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.

وسجّل سعر الصرف في السوق السوداء 10 آلاف ليرة مقابل الدولار للبيع، و9950 للشراء.

بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.

و"الدولار المدعوم"، أموال منحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، بسعر 3900 ليرة مقابل الدولار، بهدف استيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية.

ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990).
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