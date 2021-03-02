ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هيئة الدواء: إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات.. تعرف عليها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
كشفت هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول الجواهر المخدرة بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب روشتة من طبيب.


وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..
Congestal    syr
Tusskan   syr
Tussivan.n   syr
Tussilar    syr 
Codilar          syr 
Penta flu      syr 
Penta cold    syr 
Pulmo care   syr
Codiphan      syr
Codiphan.b   syr 
Rhinutuss    syr
Cold stop      syr
Roncotech   syr
Opticough     syr 
 

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للحفاظ على الثروة الحيوانية.. هيئة الدواء: تشجيع التصنيع المحلي للمستحضرات البيطرية

الغذاء والدواء السعودية تصدر بيانا بشأن سحب بعض المستحضرات الصيدلانية بالمملكة

هيئة الدواء: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كوفيشيلد/استرازينيكا

إطلاق الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء: منح الترخيص الطاريء لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"استرازينيكا / AZD 1222"

تكليف الدكتور محمود يس متحدثا رسميا باسم هيئة الدواء المصرية

ترشيحاتنا

بعد الاعتداء على مراسل البرنامج .. أحمد موسى يقدم بلاغا للنائب العام.. ويؤكد: مش هسيب حقه

انتصار تاريخي.. بيراميدز يحقق فوزا صعبا على المصري 2 - 1

نشرة المرأة والصحة. .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول لبان الدكر.. 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد ..كيفية تجنب إصابات الجيم

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات هيونداي توسان الشكل الجديد والجيل السابق موديلات 2021

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر