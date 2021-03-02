من بلد الجمال .. بنت النوبة "بيان" أصغر موديل بأسوان .. صور





ورصدت عدسة صدى البلد مجموعة صور، في جولة من أرض النوبة وسط بيوت غرب سهيل، لبنت صغيرة بعمر ال٦ سنوات، ملامحها تفيض بالبشاشة والجمال.





"بيان" هو اسم الملكة الصغيرة، صاحبة الجمال القادر على خطف الأنظار من الوهلة الأولى، سحر يجذبك من ضحكاتها المرسومة على شفتيها، ومن وميض عيونها اللامعة، وبشرتها التي تعكس جمال من نوع خاص.





وبالزي النوبي الأحمر، المزين بمعالم الأجداد، والاكسسوارات الذهبية اللامعة، تجول "بيان" بأرض التراث، وتفتخر بكونها وسط حضارة آلاف السنوات، وتحب أن تستمع لحكاوي الكبار عن معالم وأمجاد التاريخ الفرعوني العريق.





ويحرص أهالي قرية غرب سهيل على الحفاظ على التراث النوبي، وحتى في لهجتهم يظلوا متمسكين بالتحدث بها فيما بينهم، وتمتاز بيوت المنطقة بشكل خاص فتبنى على شكل قباب، وتدهن عادة باللون الأبيض الذى يحميهم من حرارة الشمس، وتزين بالرسوم والمعالم التراثية بالالوان اللافتة للعين.

تزخر أرض النوبة أسوان بالكثير من المعالم والمناظر الخلابة، ومن أبرز الاماكن منطقة غرب سهيل، والتي تقع فوق سفح رملي غرب نهر النيل، منطقة احتفظت بكل معالم التراث، لتصبح مزار سياحي يقصده الناس من كل حدب وصوب، ولعل أبرز ما يميزها أهلها الطيبين، أصحاب البسمة الجميلة والقلوب الصافية.