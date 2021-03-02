عاجل.. إصابة مستشار وزيرة الصحة بفيروس كورونا

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.











وقال «صلاح»، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «عايز أشكر كل اللى سأل عليا، لإصابتي بكورونا، سواء على واتساب أو بالتليفون أو على فيس بوك، ومقدرتش أرد عليه، لأنى مش قادر أتكلم الحمد لله- أنا ومراتى والأولاد بخير، ودعواتكم إن الموضوع يعدي بخير إن شاء الله».









وأضاف: «بحمد ربنا سبحانه وتعالى على ابتلائه وقضائه اللى دايما كله رحمة، ويمكن تكون دى فرصة، لأن الكام سنة اللى فاتت كان 95% من وقتي، مخصصه للشغل، قناعة منى إنها فرصة من ربنا، لازم أستغلها في خدمة أكبر عدد ممكن من الناس، ومساعدتهم وتطوير اللى أقدر عليه، فيمكن تكون دى فرصة، عشان أقدر أقعد مع الولاد شوية، وأعوضهم عن اللى فاتهم، وأشحن البطارية، وأرجع تاني جندي مجند في خدمة الوطن.. شكرا لكل زمايلي وأصدقائي ودعواتكم.