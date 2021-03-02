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رياضة

أخبار الزمالك| غرامة مليون دولار لصالح أشيمبونج.. ورسالة غامضة من عبد الله جمعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:10 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية..


نشر اللاعب عبد الله جمعة، لاعب نادي الزمالك، عبر خاصية "ستورى" على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام رسالة غامضة لمتابعيه


أقرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" أحقية اللاعب الغاني بينامين أشيمبونج بالحصول على مليون دولار من ناديه السابق الزمالك، بسبب إجباره على فسخ تعاقده.


عقد البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك اجتماعا مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم اليوم على هامش المران الذى أقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء.

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك استيائها الشديد تجاه الدكتور الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي بجامعة سوهاج لتعمده استفزاز جماهير القلعة البيضاء لما ورد بأحد أسئلة امتحان الفرقة الرابعة والذي يسئ للاعب المغربي أشرف بن شرقي.

حرص محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد عبدالشافي، وحازم إمام، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التحدث إلى زملائهم بالفريق الأبيض قبل مران اليوم، الثلاثاء.

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