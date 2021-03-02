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رياضة

قادرون على حصد الألقاب .. باتشيكو يجدد الثقة فى لاعبى الزمالك بعد تعادل دجلة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:06 م
باتشيكو
باتشيكو
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
عقد البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك اجتماعا مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم اليوم على هامش المران الذى أقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء.

وطالب باتشيكو لاعبى الزمالك بالتركيز فى المباريات المقبلة بداية من موقعة الترجى التونسى السبت القادم فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد رادس .

وشدد باتشيكو على ثقته الكاملة فى جميع لاعبى الزمالك وقدرتهم على حصد البطولات، مؤكدا أن التعادل مع وادى دجلة ليس نهاية المطاف، ولكن المهم معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق خاصة إهدار الفرص المتاحة أمام مرمى المنافسين .

وتعادل الزمالك أمس مع دجلة سلبيا ليفقد نقطتين فى صراع الحفاظ على قمة الدورى الذى يقف عليه برصيد 30 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاهلى الذى يتبقى له 3 مباريات مؤجلة .

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