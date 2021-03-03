نائب بالشيوخ عن توجيهات الرئيس بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي: السيسي دائماً يقف في صف المواطن

أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس السيسي ، بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، قائلًا:" إن توجيهات القيادة السياسية بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، ومن ثم يعقبه هذا التوجيه ، بمثابة دليل قوي على إحساس الرئيس السيسي وحنوه على المواطن المصري ، وحرصه على قديم كافة سبل الدعم له ، إلى جانب الوقوف بصفه.





وأكد "جاد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن إصرار الرئيس السيسي على جعل المواطن وراحته على رأس اولوياته، دليل على أن الدولة المصرية تسير في طريقها الصحيح، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ، وتقديم كافة الدعم لها، سيسهم في تعزيز دور وزارة الصحة ، وبذل الجهود والقيام بدور أقوي مما كانت عليه عن ذي قبل.





كما أوضح أن قرارات الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة، بمثابة قرارات سباقة، تتماشى ومصلحة المواطن المصري في المقام الأول، مؤكدا أن القيادة السياسية كانت ولا زالت على دراية كاملة بهموم ومشاق المواطنين، ولا يدخر جهدا في العمل على على إزالة ما يعوقهم من مشكلات تمس حياتهم الخاصة.





ونوّه عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط، وذلك لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، ووقوف كافة فئات المجتمع خلف القيادة السياسية، لضمان تحقيق آمالنا التي نصبو إليها منذ زمن .





جاء ذلك بعد أن أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية.





وأضافت "القباج"، أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتي تستدعي التدخل الفوري، وضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن منطق تطوير آلية «الإسعاف الاجتماعى» يعود لعدم الوصول إلى بعض الحالات المُلحة والتي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى أهمية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل عادل وتعزيز فرص استثماره من أجل المصلحة العامة، والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي والتعرف على ظواهر اجتماعية متنوعة.



