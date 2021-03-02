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تعليم

إصابة طالبين في مشاجرتين في مدينة الفيوم ومركز أطسا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:49 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أصيب طالبين بالثانوى اصابات  بالغة عقب طعنهما بالمطواه فى مشاجرتين  بمدينة الفيو والاخرى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم.


الحادث الأول وقع  بمحيط مدرسة سيف النصر الثانوية  بقرية أبو جندير بمركز إطسا ، أثر مشاجرة نشبت بين طلاب بالصف الثاني الثانوي العام، عقب خروجهم من الامتحانات .


 أسفرت المشاجرة عن إصابة الطالب أحمد . ر ،  الطالب بالصف الثانى الثانوى  بمدرسة سيف النصر الثانوية بقرية أبو جندير بمركز أطسا  ، وتم نقله الى مستشفى أطسا المركزى للعلاج .


الحادث الثانى وقع  بمدينة الفيوم بمحيط مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بمدينة الفيوم ، عقب وقوع مشاجرة بين بعض الططلاب استخدمن بها المطاوى ، أسفر الحادث عن أصابة الطالب عبد الرحمن . م بالصف الاول   الثانوى بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمدينة الفيوم بطعنه فى البطن  ، وتم نقله بسيارات الأسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج ، واجريت له عملية جراحية عاجلة .

تم تحرير محضر بالواقعتين واحيلا الى نيابتى أطسا وبندر الفيوم 


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