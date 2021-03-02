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تعليم

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول بزراعة عين شمس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:09 م
طلا جامعات
طلا جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه علي جميع الطلاب مراجعة موقع الكلية ومواقع التواصل الرسمية للكلية يوميا للتعرف علي اماكن اللجان ويمكن للطلاب متابعة أماكن اللجان من خلال هذا اللينك اضغط هنا  .

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدى البلد، أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتأمين امتحانات الطلاب والحفاظ على صحتهم ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا ، بداية من رش وتعقيم القاعات ولجان الامتحانات ، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة للطلاب ومنع دخول أى طالب للجان بدون ارتداء الكمامة وعمل المسح الحراري للطلاب.

وأكد الدكتور أحمد  أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات، منوها أنه سيتم تفعيل لجان الأزمات  في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة. 


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