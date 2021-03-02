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أخبار العالم

لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكي توافق على مرشح بايدن لمنصب مدير الـ CIA

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:32 م
ويليام بيرنز
ويليام بيرنز
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محمد عثمان
وافقت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تولي ويليام بيرنز، منصب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA).

وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ إن "اللجنة وافقت بإجماع الآراء على ترشيح الرئيس جو بادين للدبلوماسي وليام بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية".

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن الموافقة تمهد الطريق أمام تصويت عام بمجلس الشيوخ على ترشيح بيرنز لمنصب مدير الـ "سي.آي.إيه".

يذكر أن بيرنز كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة في موسكو في الفترة من 2005 إلى 2008.

وخلال عمله سفيرا في موسكو، شارك ويليام بيرنز في محاولات لـ "إعادة إطلاق" العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في فترة الولاية الأولى للرئيس السابق باراك أوباما. وفي الفترة 2011-2014، عمل بيرنز نائبا لوزير الخارجية، قبل تقديم استقالته من هذا المنصب.
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