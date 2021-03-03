أحمد فاروق : خطة لإعادة تدوير المخلفات واستثمارها.. فيديو

قال أحمد فاروق، رئيس تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة إن تحويل المخلفات إلى طاقة هدف رئيسي مؤكداً أن هناك شركات لديها استعداد للمشاركة في تلك الاستثمارات.





وأضاف فاروق خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن إعادة تدوير المخلفات سيكون بها أفكار خارج الصندوق واستثمارات تحافظ على البيئة.





وفي وقت سابق قد عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا تنسيقيا مع ممثلى شركات تحويل المخلفات لطاقة التي تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تنفذها وزارة البيئة لتيسير العقبات أمام المستثمرين في منظومة إدارة المخلفات لدعم الشراكة مع القطاع الخاص.





وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا الاجتماع يهدف للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بآليات تمويل المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة للشركات التي وقع الاختيار عليها لتنفيذ تلك المشروعات في 7 محافظات، والضمانات اللازمة المستثمرين في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بعد اجتماعه بهم بتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث جرى التنسيق الفوري مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي لإيجاد آلية لتمويل تلك المشروعات من خلال البنوك التنموية، بفائدة 8% وفترة سماح للسداد تصل من 5 سنوات إلى 15 سنة.



