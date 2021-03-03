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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 - 3- 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:30 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.


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برج الحمل
عاطفيا: انتبه اليوم لمشاعر من تحب ولا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.
مهنيا وماليا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمراجعة خطواتك ومحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراقب نفقاتك.

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.

برج الجوزاء
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس مما يصيبك بالتشوش.. حاول أن تحافظ على مشاعر من تحب وسيطر على انفعالاتك.
مهنيا وصحيا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك.

برج السرطان
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بمن تحب.. لا تتردد اليوم في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.
مهنيا وصحيا: الشمس بمنزل الحظ تمنحك كل الطاقة والنشاط وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

برج الأسد
عاطفيا وعائليا: القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. حاول أن تقوم بواجبك حتى وإن كان ضد إرادتك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ضاغط وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.

برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقد يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا، فقط احمِ حقوقك ومصالحك.
عاطفيا وعائليا: رغم التشوش عاطفيا.. تشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق.

برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب ويمنحك ذلك قدرة على التأثير فيمن تحب وتنجح في تنمية صداقاتك وعلاقاتك.
مهنيا وماليا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتسرع في قراراتك وتجنب التبذير.

برج العقرب
عاطفيا: فينوس في منزل الحب ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.
مهنيا: القمر في برجك يساعدك اليوم أن تفرض إرادتك وتبدو أكثر حضورا ويقظة.

برج القوس
مهنيا وصحيا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بعدم الظهور وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

برج الجدي
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تدفعك نحو الاقتراب بلطف ممن تحب وتخطط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الأصدقاء يدعمك وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب أو الزملاء في الوصول لأهدافك.

برج الدلو
عائليا ومهنيا: أورانوس والقمر معاكسان وقد يصيبك ذلك بالتشوش.. كن مستعدا اليوم لترتيب أفكارك وللعمل بخشونة فلا شيء يدرك بدون تعب.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك ورغم الضغوط يمكنك أن تؤثر في الآخر وتغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

برج الحوت
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.
عاطفيا: آن لك أن تفرح وأن تسمع كلمات الحب والإعجاب وتخيّم الرومانسية في الأجواء.
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