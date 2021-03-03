حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 - 3- 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.









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برج الحمل

عاطفيا: انتبه اليوم لمشاعر من تحب ولا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك. مهنيا وماليا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمراجعة خطواتك ومحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراقب نفقاتك.





برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.





برج الجوزاء

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس مما يصيبك بالتشوش.. حاول أن تحافظ على مشاعر من تحب وسيطر على انفعالاتك.

مهنيا وصحيا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك.





برج السرطان

عاطفيا: القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بمن تحب.. لا تتردد اليوم في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

مهنيا وصحيا: الشمس بمنزل الحظ تمنحك كل الطاقة والنشاط وتقوم بواجبك على أكمل وجه.





برج الأسد

عاطفيا وعائليا: القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. حاول أن تقوم بواجبك حتى وإن كان ضد إرادتك.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ضاغط وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.





برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقد يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا، فقط احمِ حقوقك ومصالحك.

عاطفيا وعائليا: رغم التشوش عاطفيا.. تشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق.





برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب ويمنحك ذلك قدرة على التأثير فيمن تحب وتنجح في تنمية صداقاتك وعلاقاتك.

مهنيا وماليا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتسرع في قراراتك وتجنب التبذير.





برج العقرب

عاطفيا: فينوس في منزل الحب ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

مهنيا: القمر في برجك يساعدك اليوم أن تفرض إرادتك وتبدو أكثر حضورا ويقظة.





برج القوس

مهنيا وصحيا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بعدم الظهور وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.





برج الجدي

عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تدفعك نحو الاقتراب بلطف ممن تحب وتخطط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الأصدقاء يدعمك وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب أو الزملاء في الوصول لأهدافك.





برج الدلو

عائليا ومهنيا: أورانوس والقمر معاكسان وقد يصيبك ذلك بالتشوش.. كن مستعدا اليوم لترتيب أفكارك وللعمل بخشونة فلا شيء يدرك بدون تعب.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك ورغم الضغوط يمكنك أن تؤثر في الآخر وتغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.





برج الحوت

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

عاطفيا: آن لك أن تفرح وأن تسمع كلمات الحب والإعجاب وتخيّم الرومانسية في الأجواء.