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مرأة

تجارب مثيرة لبرج الحمل وفرح ومتعة للدلو.. توقعات الأبراج خلال شهر مارس

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:28 ص
توقعات الأبراج خلال
توقعات الأبراج خلال شهر مارس
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 1 مارس 2021 و مع بداية شهر جديد يبحث الكثير من الأشخاص عن ما يحمله لهم كل برج و  توقعات الأبراج خلال هذه الشهر، لذا كشف أحمد شاهين، خبير الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات الأبراج خلال شهر مارس.


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برج الحمل
ترشدك الروابط الاجتماعية والمساعي الفكرية خلال شهر مارس إلى المفيد ، يدخل كوكب المريخ إلى بيتك الثالث للتواصل في 3 مارس ، مستفيدًا من حاجتك إلى تجارب مثيرة وتعهدات مذهلة.

برج الثور
هذا الشهر ، كل ما عليك فعله هو جباية المال 
عندما ينشط المريخ فى منزلك الثاني للممتلكات والأموال في 3 (مارس) ، سيحفزك ذلك لتحقيق أهدافك المالية وإجراء عمليات شراء كنت تشتهيها.

برج الجوزاء
إنك تبدأ شهر مارس بثقة وحماسة ، يدخل المريخ الجوزاء في 3 مارس ، مما يغرس فيك الإرادة للفوز،  استخدم هذه الطاقة الطموحة للمنافسة ومتابعة أهدافك بكل ما لديك.

برج  السرطان
بداية شهر مارس هو الوقت المثالي لبعض الأحداث وراء الكواليس
 عندما يدخل كوكب المريخ المنزل الثاني عشر للعقل الباطن في 3 مارس ، فكر في الأمر على أنه ذريعة للانسحاب من "الواقع" والدخول إلى عالم أحلامك الخاص.

برج الاسد
التزامك تجاه مجتمعك هو ما يحفزك هذا الشهر 
 في الواقع ، عندما يدخل المريخ منزلك الحادي عشر في 3 مارس ، سيزيد ذلك من رغبتك في التواصل وتعزيز إحساسك بالعمل الجماعي!

برج العذراء
استعد لشهر مليء بالحيوية ، في 3 مارس  سيدخل كوكب المريخ إلى منزلك العاشر الموثوق به  مما يدفعك للسيطرة على مجالك والتنافس لتكون الأفضل على الإطلاق.

برج الميزان
هذا الشهر ، لديك روح متحررة، يدخل المريخ منزلك التاسع العفوي في 3 مارس  مستفيدًا من رغبتك في الإثارة التي تتجاوز حدود واقعك.

برج  العقرب
أنت تفعل ما تفعله بشكل أفضل ، ألا وهو التغيير عندما يدخل المريخ بيتك الثامن للموت والبعث في 3 مارس ، فإنه سيستفيد من رغبتك في ترك الماضى ، حتى تتمكن من تبني وعود المستقبل.

برج القوس
أنت تسرع المحرك في علاقاتك هذا الشهر، عندما يدخل المريخ بيت الشراكات السابع الخاص بك في 3 مارس ، فإن الشغف الذي تشعر به تجاه الأشخاص في حياتك سيحتل مركز الصدارة.

برج الجدى
ستبدا الشهر بأخلاقيات عمل قوية ورغبة أقوى للمضي قدما ! يأتي العمل الجاد إليك بشكل طبيعي ، وعندما يدخل المريخ منزلك السادس المنتج في 3 مارس ، فإنه سيتدفق من خلالك بسهولة.

برج الدلو
استعد لشهر مليء بالاستكشاف الإبداعي وفرحة النشوة ، في 3 مارس  سيدخل كوكب المريخ إلى بيتك الخامس من المرح والمتعة ، ويوجهك نحو منظور مرح للعالم، قد يكون هناك إنجابا.

برج  الحوت
أنت تستفيد من صفات الرعاية والحماية مع بداية هذا الشهر،  يدخل كوكب المريخ إلى بيتك العاطفي الرابع في المنزل والعائلة في 3 مارس ، مما يلهمك القتال من أجل الحياة المنزلية التي طالما رغبت فيها!








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