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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/1 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 1 من مارس 2021.
 
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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا:  انتبه ولا تبالغ في طلبك للمثالية.
مهنيا وماليا: ادرس جيدا خطواتك ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.
عاطفيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بالسحر والتميز وتجد من يقدر جهودك ويكافئك عليها.

برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.
مهنيا: تتمتع اليوم بقدرة كبيرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها

برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وقد يدفعك كثيرا للعناد.. اصبر وانتبه لأقوالك.
عاطفيا وعائليا: عليك بحماية نفسك من الفضوليين والمتدخلين في شئونك الخاصة

برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: الشمس وفينوس بمنزلك الثامن يدفعانك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.
مهنيا اجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.

برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تضاعف تركيزك من أجل إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة.
عاطفيا وعائليا: يطالبك الفلك بمراجعة أقوالك قبل التفوه بها، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتسحر من حولك.
عاطفيا: اليوم تتمكن من فرض نفوذك وسيطرتك بذكاء على من حولك.

برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: اليوم تميل لتحليل المواقف بدقة وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، وعدم الزهو بإنجازاتك.
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر.. استرخ وكن مستعدا للالتزام بنظام حياة صحي ولا تعلن أخبارك الشخصية.

برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التواصل جيدا مع من حولك وصداقات تتوطد.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لأي مشكلة عاطفية.

برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.
عاطفيا وعائليا: قاوم ميلك للعناد والشك فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.
عاطفيا: عطارد في برجك يمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخر وقد تعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.

برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: الوقت مناسب للاقتراب ممن تحب وينفعك عدم إعلان أخبارك وتجنب الفخر والزهو بنفسك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد.

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