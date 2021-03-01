حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/1 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 1 من مارس 2021.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.
عاطفيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بالسحر والتميز وتجد من يقدر جهودك ويكافئك عليها.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وقد يدفعك كثيرا للعناد.. اصبر وانتبه لأقوالك.
عاطفيا وعائليا: عليك بحماية نفسك من الفضوليين والمتدخلين في شئونك الخاصة
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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: انتبه ولا تبالغ في طلبك للمثالية.
مهنيا وماليا: ادرس جيدا خطواتك ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: انتبه ولا تبالغ في طلبك للمثالية.
مهنيا وماليا: ادرس جيدا خطواتك ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.
عاطفيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بالسحر والتميز وتجد من يقدر جهودك ويكافئك عليها.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.
مهنيا: تتمتع اليوم بقدرة كبيرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.
مهنيا: تتمتع اليوم بقدرة كبيرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وقد يدفعك كثيرا للعناد.. اصبر وانتبه لأقوالك.
عاطفيا وعائليا: عليك بحماية نفسك من الفضوليين والمتدخلين في شئونك الخاصة
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: الشمس وفينوس بمنزلك الثامن يدفعانك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.
مهنيا اجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: الشمس وفينوس بمنزلك الثامن يدفعانك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.
مهنيا اجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تضاعف تركيزك من أجل إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة.
عاطفيا وعائليا: يطالبك الفلك بمراجعة أقوالك قبل التفوه بها، ولا تتسرع في إعطاء وعود.
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تضاعف تركيزك من أجل إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة.
عاطفيا وعائليا: يطالبك الفلك بمراجعة أقوالك قبل التفوه بها، ولا تتسرع في إعطاء وعود.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتسحر من حولك.
عاطفيا: اليوم تتمكن من فرض نفوذك وسيطرتك بذكاء على من حولك.
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتسحر من حولك.
عاطفيا: اليوم تتمكن من فرض نفوذك وسيطرتك بذكاء على من حولك.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: اليوم تميل لتحليل المواقف بدقة وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، وعدم الزهو بإنجازاتك.
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر.. استرخ وكن مستعدا للالتزام بنظام حياة صحي ولا تعلن أخبارك الشخصية.
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: اليوم تميل لتحليل المواقف بدقة وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، وعدم الزهو بإنجازاتك.
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر.. استرخ وكن مستعدا للالتزام بنظام حياة صحي ولا تعلن أخبارك الشخصية.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التواصل جيدا مع من حولك وصداقات تتوطد.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لأي مشكلة عاطفية.
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التواصل جيدا مع من حولك وصداقات تتوطد.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لأي مشكلة عاطفية.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.
عاطفيا وعائليا: قاوم ميلك للعناد والشك فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.
عاطفيا وعائليا: قاوم ميلك للعناد والشك فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.
عاطفيا: عطارد في برجك يمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخر وقد تعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.
عاطفيا: عطارد في برجك يمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخر وقد تعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: الوقت مناسب للاقتراب ممن تحب وينفعك عدم إعلان أخبارك وتجنب الفخر والزهو بنفسك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد.
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: الوقت مناسب للاقتراب ممن تحب وينفعك عدم إعلان أخبارك وتجنب الفخر والزهو بنفسك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد.