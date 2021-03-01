حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/1 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

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برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: انتبه ولا تبالغ في طلبك للمثالية.

مهنيا وماليا: ادرس جيدا خطواتك ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.



برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

عاطفيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بالسحر والتميز وتجد من يقدر جهودك ويكافئك عليها.