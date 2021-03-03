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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في علم الأرقام: "إذا كنت مولودًا في يوم 3 مارس فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة فنان.. كما أنك مولع بالجمال. لديك إحساس مرهف.

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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ان مولود 3 مارس يبدو عاطفيا وطموحا وانطباعيا، وتحتاج دائما للتمسك بجذورك.

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 3 مارس، قائلة:" في ٢٠٢١ قد تميل كثيرًا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر أيضا لباقة ودبلوماسية في التعامل.".

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