شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في علم الأرقام: "إذا كنت مولودًا في يوم 3 مارس فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة فنان.. كما أنك مولع بالجمال. لديك إحساس مرهف.





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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ان مولود 3 مارس يبدو عاطفيا وطموحا وانطباعيا، وتحتاج دائما للتمسك بجذورك.





وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 3 مارس، قائلة:" في ٢٠٢١ قد تميل كثيرًا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر أيضا لباقة ودبلوماسية في التعامل.".



