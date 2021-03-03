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فن

من داخل السيارة .. ياسمين صبري بإطلالة تخطف القلوب .. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:33 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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محمد بدران
تحرص الفنانة ياسمين صبري دائمًا على مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تفاصيل حياتها اليومية والعملية.

ونشرت ياسمين صبري، صورة جديدة لها وظهرت من داخل سيارتها بإطلالة مبهجة مرتدية سترة باللون الأسود، نالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الهادئة.

يذكر أن آخر أعمال  ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل.
من داخل السيارة .. ياسمين صبري بإطلالة تخطف القلوب .. صور
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