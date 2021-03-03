ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الغندور يرد على ميدو : مش هدخل في خناقة.. والناس هتزعل لو رديت

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:04 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements
محمد رشاد
قال خالد الغندور، نجم نادى الزمالك السابق، إنه لن يدخل في أي خلافات شخصية مع أحد، وذلك بعد هجوم أحمد حسام ميدو عليه عبر برنامجه اليوم على قناة النهار.

وكان "ميدو" قد هاجم الغندور في برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة "النهار" قائلًا: "بعض الجهلاء يتحدثون عن جهل في قناة الزمالك".

 لمتابعة  التفاصيل

وقال "الغندور" في برنامج "زملكاوي" بقناة الزمالك: "لن أدخل في خلاف شخصي وسنتحدث في الكرة، حبنا للزمالك معروف ولا توجد لدينا مشاكل مع أحد، الموضوع سيتحول لحرب تصريحات ولن أدخل في (خناقة)، نحترم الكل ولن نذكر أحدًا، وأتمنى ألا يتحدث عنا أحد".

وأتم: "عندما أرد (الناس بتزعل)، كل شخص يعمل في مجاله وقناته ولا أحد يستطيع التدخل في توجه أي قناة أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات